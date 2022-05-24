В России подтвердили смерть скандального российского генерала – BBC

Три бывших подчиненных Боташева подтвердили информацию о его гибели / Фото: Коллаж: Сегодня
В небе над Украиной был сбит и погиб генерал-майор военно-воздушных сил России в отставке Канамат Боташев. Информацию о гибели оккупанта подтвердили три его бывших подчиненных, которые поддерживали с ним связь после окончания службы.
Об этом пишет BBC.
Реакция в России
Как отмечается, Боташев является самым высокопоставленным летчиком, о гибели которого стало известно. До выхода в отставку он был командиром авиационного полка, а один из его бывших сослуживцев подтвердил, что в Украине оккупант "выполнял задания на Су-25".
"Сегодня погиб Канамат! Район Попасной, 8:25… Первый заход НАР-ы (неуправляемые авиационные ракеты. – Ред.), второй – бомбы… Стингер на выходе из атаки, взрыв в воздухе и… Все", – рассказали в одном из российских Telegram-каналов.
При этом BBC пишет, что администратор канала удалил этот комментарий.
Кроме этого, говорится, что оккупант имел класс летчика-снайпера. По данным Минобороны России, подготовка такого летчика занимает 10-12 лет и обходится примерно в 8 млн долларов.
Что известно о скандале с генералом
Канамат Хусеевич Боташев – генерал-майор вооруженных сил РФ, 1959 г. р. В 2013 году его уволили по обвинению в уничтожении боевого самолета Су-27.
Как пишут российские СМИ, Боташев в 2012 году прибыл в воинскую часть 23326-2, где попросил ее командира Евгения Олейника, своего товарища, "покатать" на Су-27УБ. Боташев сел в кресло второго пилота и вместе с Олейником они совершили несколько маневров в воздухе. Однако Боташев захотел выполнить фигуру высшего пилотажа "звон", после чего пилоты потеряли контроль над машиной и катапультировались. Их обоих уволили из рядов армии.
Что он делал в Украине
Из-за его увольнения из рядов ВС РФ непонятно, в каком статусе он участвовал в войне на Донбассе. Не исключено, что Боташев стал наемником в ППК "Вагнер".
Напомним, глава Луганской ОВА сообщал об уничтожении вражеского самолета Су-25 на территории области в течение последних суток. Также упоминалось, что украинские десантники сбили в небе над Луганской областью вражеский боевой самолет Су-25, который, вероятно, пилотировал скандальный российский генерал Канамат Боташев. Ликвидацию совершили в районе Попасной.