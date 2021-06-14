В России прогремел взрыв на автозаправке – восемь человек в реанимации (видео)

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В понедельник, 14 июня, в Новосибирске (Россия) произошло ЧП – на автозаправке взорвались цистерны с топливом.
Об этом сообщает издание "Новосибирск онлайн".
"На момент прибытия первого пожарного подразделения с места происшествия идет густой черный дым. Информация уточняется", – сообщили в МЧС.
В результате взрыва пострадали двадцать два человека, среди них двое спасателей. По последним данным, восемь человек находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.
Мощность взрыва была такова, что тяжёлую цистерну, весом в несколько тонн, отбросило в сторону на почти 300 метров. А ударной волной выбило стекла на верхних этажах высотки.
В МЧС отметили, что взорвались газовые баллоны и резервуары с топливом.
Ранее мы сообщали, что в российской Рязани три человека погибли при ночном пожаре в реанимационном отделении областной больницы им. Н. А. Семашко. Еще 35 человек пришлось эвакуировать.
Напомним, при пожаре в ковидной больнице Черновцов погибли два человека.
Также сообщалось, что при пожаре в ковидной больнице Запорожья погибли врач и трое пациентов.
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