В России прогремел взрыв на автозаправке – восемь человек в реанимации (видео)

Там взорвались цистерны с топливом и вспыхнул пожар – на месте работают сотрудники МЧС

Фото: Riddle

В понедельник, 14 июня, в Новосибирске (Россия) произошло ЧП – на автозаправке взорвались цистерны с топливом.

Об этом сообщает издание "Новосибирск онлайн".

"На момент прибытия первого пожарного подразделения с места происшествия идет густой черный дым. Информация уточняется", – сообщили в МЧС.

В результате взрыва пострадали двадцать два человека, среди них двое спасателей. По последним данным, восемь человек находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.

Мощность взрыва была такова, что тяжёлую цистерну, весом в несколько тонн, отбросило в сторону на почти 300 метров. А ударной волной выбило стекла на верхних этажах высотки.

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В МЧС отметили, что взорвались газовые баллоны и резервуары с топливом.

Ранее мы сообщали, что в российской Рязани три человека погибли при ночном пожаре в реанимационном отделении областной больницы им. Н. А. Семашко. Еще 35 человек пришлось эвакуировать.

Напомним, при пожаре в ковидной больнице Черновцов погибли два человека.

Также сообщалось, что при пожаре в ковидной больнице Запорожья погибли врач и трое пациентов.