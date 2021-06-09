В России при пожаре в ковидной больнице погибли три человека

Спасателям пришлось эвакуировать около 40 человек, 11 из которых пострадали

Пожар в больнице Рязани / Фото Главного управления МЧС РФ по Рязанской области

В российской Рязани три человека погибли при ночном пожаре в реанимационном отделении областной больницы им. Н. А. Семашко. Еще 35 человек пришлось эвакуировать.

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Об этом сообщает региональный главк МЧС РФ.

По данным спасателей, возгорание началось в 03:36 и было ликвидировано в 4:19 (время совпадает с киевским)

По данным правительства Рязанской области, 11 человек пострадали.

Инцидент произошел в реанимационном отделении клиники, где, по информации местной Единой дежурной диспетчерской службы, находились пациенты с коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС.

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В числе пострадавших оказались две медсестры, пытавшиеся потушить пожар самостоятельно. У одной из них диагностированы ожоги 75% поверхности тела. Как сообщил рязанский губернатор Николай Любимов, решается вопрос о перевозке одной из женщин в Москву санавиацией.

В тушении участвовали 60 человек и 19 единиц техники. Официально причины произошедшего пока не назывались. Источник ТАСС в экстренных службах региона сообщил, что рассматриваются несколько версий, в том числе замыкание проводки или оборудования и возгорание аппарата ИВЛ.

Напомним, при пожаре в ковидной больнице Черновцов погибли два человека.

Также сообщалось, что при пожаре в ковидной больнице Запорожья погибли врач и трое пациентов.

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