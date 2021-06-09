У Росії під час пожежі в ковідній лікарні загинули три людини

Рятувальникам довелося евакуювати близько 40 чоловік, 11 з яких постраждали

Пожежа в лікарні Рязані / Фото Головного управління МНС РФ по Рязанській області

В російській Рязані три людини загинули при нічній пожежі в реанімаційному відділенні обласної лікарні ім. М.А.Семашка. Ще 35 чоловік довелося евакуювати.

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Про це повідомляє регіональний главк МНС РФ.

За даними рятувальників, займання почалося в 3:36 і було ліквідовано в 4:19 (час збігається з київським).

За даними уряду Рязанської області, 11 чоловік постраждали.

Інцидент стався в реанімаційному відділенні клініки, де, за інформацією місцевої Єдиної чергової диспетчерської служби, перебували пацієнти з коронавірусною інфекцією, повідомляє ТАСС.

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У числі постраждалих виявилися дві медсестри, які намагалися загасити пожежу самостійно. У однієї з них діагностовано опіки 75% поверхні тіла. Як повідомив рязанський губернатор Микола Любимов, вирішується питання про перевезення однієї з жінок в Москву санавіацією.

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В гасінні брали участь 60 чоловік і 19 одиниць техніки. Офіційно причини події поки не називалися. Джерело ТАСС в екстрених службах регіону повідомило, що розглядаються кілька версій, в тому числі замикання проводки або обладнання і загоряння апарату ШВЛ.

Нагадаємо, під час пожежі в ковідній лікарні Чернівців загинуло двоє людей.

Також повідомлялося, що під час пожежі в ковідній лікарні Запоріжжя загинули лікар і троє пацієнтів.

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