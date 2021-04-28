В России тиктокер погиб во время кувырка на рулонах туалетной бумаги (фото)

В России во время съемок видео для социальной сети TikTok погиб 21-летний блогер Степан Морков.
Как сообщает Следственный комитет РФ, парень вместе со своим братом в прямом эфире снимали трюк с автомобилем на видео.
Во время выполнения трюка, 24-летний парень, который управлял автомобилем, совершил наезд на своего брата, который скончался на месте.
Фото: Mash
Как сообщают российские Telegram-каналы, парень хотел забраться на рулоны туалетной бумаги, а его брат должен был проехать сквозь эту 1,5 метровую гору.
В момент, когда парень должен был прыгнуть и приземлиться на землю, он зацепился за крышу машины и ударился головой об асфальт.
Недавно в России в городе Каспийск (Дагестан) из-за игры из соцсети TikTok двое школьников попали в больницу с травмами.
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