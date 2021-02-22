Українська
$ 27,85
33,78
  1. Мировые новости
  2. Россия

В России после игры из TikTok двое второклассников попали в больницу

22 февраля, 18:10

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Родителей неоднократно предупреждали о новом "тренде"

В России в городе Каспийск (Дагестан) из-за игры из соцсети TikTok двое школьников попали в больницу с травмами.

Реклама

Как сообщает Telegram-канал Mash, второклассники играли в "подсечки" с семиклассниками.

В результате двоих детей госпитализировали. У одного – сотрясение мозга, у другого – повреждена нога и перелом бедра со смещением костей

Еще в 2020 году эта опасная игра стала новым трендом среди школьников, о котором массово начали предупреждать родителей во многих странах.

Суть игры в том, что два человека стоят по бокам, а один между ними делает прыжок. В этот момент ему с двух сторон делают подсечку, что приводит к неизбежному падению и в некоторых случаях к смертельным травмам.

В тренде
США решили не делиться вакциной с бедными странами: что придумал Байден
Реклама

К слову, после нескольких резонансных случаев самоубийств подростков в Украине должны были быть запрещены соцсети, у которых нет контроля за вредным для детей контентом, в том числе и TikTok, сказал уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба.

16 февраля в Боярке под Киевом две семиклассницы, насмотревшись роликов в соцсетях о результатах употребления дротаверина в качестве эксперимента приняли прямо в школе по 40 таблеток – в результате одна девочка умерла, вторая попала в реанимацию.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

дагестан соцсети игры TikTok
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Как дела, петушок?". Гончаренко "потроллил" пропагандиста СоловьеваВласть
Уруский засветился вместе с Кадыровым: Шмыгаль потребовал объяснений (фото и видео)
Уруский засветился вместе с Кадыровым: Шмыгаль потребовал объяснений (фото и видео)Власть
"Вы дочка Путина?". "Родственница" президента РФ прокомментировала расследование об "отце"Россия
Украина ввела санкции против сети
Украина ввела санкции против сети "Спортмастер"Экономика
У Путина отреагировали на санкции против Медведчука тревожным заявлением по Донбассу
У Путина отреагировали на санкции против Медведчука тревожным заявлением по ДонбассуРоссия
"Такова доля начальства": Путин прокомментировал акции в поддержку НавальногоРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять