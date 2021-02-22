В России после игры из TikTok двое второклассников попали в больницу

В России в городе Каспийск (Дагестан) из-за игры из соцсети TikTok двое школьников попали в больницу с травмами.

Реклама

Как сообщает Telegram-канал Mash, второклассники играли в "подсечки" с семиклассниками.

В результате двоих детей госпитализировали. У одного – сотрясение мозга, у другого – повреждена нога и перелом бедра со смещением костей

Еще в 2020 году эта опасная игра стала новым трендом среди школьников, о котором массово начали предупреждать родителей во многих странах.

Суть игры в том, что два человека стоят по бокам, а один между ними делает прыжок. В этот момент ему с двух сторон делают подсечку, что приводит к неизбежному падению и в некоторых случаях к смертельным травмам.

В тренде США решили не делиться вакциной с бедными странами: что придумал Байден

Реклама

К слову, после нескольких резонансных случаев самоубийств подростков в Украине должны были быть запрещены соцсети, у которых нет контроля за вредным для детей контентом, в том числе и TikTok, сказал уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба.

16 февраля в Боярке под Киевом две семиклассницы, насмотревшись роликов в соцсетях о результатах употребления дротаверина в качестве эксперимента приняли прямо в школе по 40 таблеток – в результате одна девочка умерла, вторая попала в реанимацию.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама