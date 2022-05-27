В России увидели во вспышке оспы обезьян "американский след" – заявление минобороны

Игорь Кириллов выступил с неожиданным заявлением относительно распространения оспы обезьян / Фото: Коллаж: Сегодня

В Минобороны России считают, что к вспышке оспы обезьян могут быть причастны американские военные биолаборатории.

Такое заявление сделал 27 мая начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ Игорь Кириллов. По его словам, оспа обезьян была занесена из Нигерии, где работает минимум четыре биолаборатории США, сообщает Telegram-канал Mash.

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"В ведомстве подчеркнули, что 98% заболевших оспой обезьян – мужчины старше 20 лет нетрадиционной ориентации. А за вспышкой болезни могут стоять в Пентагоне: ведь американские инструкторы обучали украинцев экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы. Более того, вакцинация военных и медиков США от оспы говорит о том, что Вашингтон рассматривает возбудитель оспы в качестве приоритетного биоагента", – говорится в сообщении.

Доктор Комаровский рассказал, стоит ли бояться оспы обезьян

Доктор Евгений Комаровский объяснил, что собой представляет вирус оспы обезьян и нужно ли его бояться.

"Особенность оспы обезьян состоит в том, что ее симптомы практически аналогичны тем, которые бывают при натуральной оспе, хотя они значительно легче по своим проявлениям, – сказал доктор Комаровский.

По его словам, для того чтобы заразиться оспой обезьян, нужен очень тесный и довольно длительный контакт с заболевшим.

Так как симптомы двух описанных выше заболеваний практически схожи, вакцина и противовирусные средства от натуральной оспы эффективны и при заболевании оспой обезьян.