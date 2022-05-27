У Росії побачили в спалаху віспи мавп "американський слід" – заява міноборони

Ігор Кирилов виступив із несподіваною заявою щодо поширення віспи мавп / Фото: Колаж: Сьогодні

У Міноборони Росії вважають, що до спалаху віспи мавп можуть бути причетні американські військові біолабораторії.

Таку заяву зробив 27 травня начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ Ігор Кіріллов. За його словами, віспа мавп була занесена з Нігерії, де працює щонайменше чотири біолабораторії США, повідомляє Telegram-канал Mash.

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"У відомстві підкреслили, що 98% хворих на віспу мавп – чоловіки старші 20 років нетрадиційної орієнтації. А за спалахом хвороби можуть стояти в Пентагоні: адже американські інструктори навчали українців екстреному реагуванню на спалахи натуральної віспи. Більше того, вакцинація військових і медиків США говорить про те, що Вашингтон розглядає збудник віспи як пріоритетний біоагент", – йдеться в повідомленні.

Лікар Комаровський розповів, чи варто боятися віспи мавп

Доктор Євген Комаровський пояснив, що являє собою вірус віспи мавп і чи треба його боятися.

"Особливість віспи мавп полягає в тому, що її симптоми практично аналогічні тим, які бувають при натуральній віспі, хоча вони значно легші за своїми проявами", – сказав доктор Комаровський.

За його словами, для того, щоб заразитися віспою мавп, потрібен дуже тісний і досить тривалий контакт із хворим.

Так як симптоми двох описаних вище захворювань практично схожі, вакцина та противірусні засоби від натуральної віспи ефективні і при захворюванні на віспу мавп.