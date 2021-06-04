В России военнослужащей дали 8 лет тюрьмы за работу на украинскую разведку

Подозреваемая якобы два года выдавала украинской разведке доверенных ей по службе сведения

Татьяна Кузьменко / фото: ФСБ РФ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил российскую военнослужащую Татьяну Кузьменко к восьми годам колонии якобы за измену.

Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС.

Гособвинение просило для женщины 12 лет лишения свободы, однако Кузьменко получила в полтора раза меньше и отсрочку на два года до достижения ребенком 14-летнего возраста. Дело было рассмотрено в особом порядке и закрытом режиме из-за материалов, маркированных грифом "совершенно секретно".

Татьяна Кузьменко / фото: ФСБ РФ

Как заявили в пресс-службе, приговор не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в установленные законом сроки.

Агентство также рассказало, что в апреле 2020 года ФСБ сообщала: контрразведка якобы пресекла деятельность агентурной группы, которую создал и курировал некий начальник подразделения украинской разведки полковник Олег Ахмедов.

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В состав группы входили военнослужащая ВС РФ, подозреваемая в выдаче в 2017-2018 гг. украинской разведке доверенных ей по службе сведений, составляющих гостайну, и гражданин Украины, подозреваемый в шпионской деятельности по заданию украинской спецслужбы.

По данным источника ТАСС, были задержаны российская военнослужащая Кузьменко и гражданин Украины Константин Ширинг. В отношении них возбудили уголовные дела о госизмене и шпионаже соответственно. Кузьменко поместили под домашний арест, Ширинга арестовали и этапировали в Москву.

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Константин Ширинг​ / фото ФСБ РФ ​

Ширинг якобы по заданию Ахмедова оборудовал в Крыму схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами, которые он доставил с Украины. По данным ФСБ, украинская разведка планировала диверсионно-террористические акты на полуострове.

Схрон со взрывчаткой​ / фото ФСБ РФ

Напомним, в апреле 2020 сайт "Сегодня" писал, что в оккупированном Крыму ФСБ задержала украинца, который якобы готовил теракты на объектах критической социальной и военной инфраструктуры и пытался завербовать жителей полуострова. Второй задержанной оказалась российская военнослужащая, которую подозревают в выдаче украинцам "доверенных ей по службе сведений, составляющих государственную тайну".

Отдельно оккупанты заявили о прекращении деятельности агентурной группы, членов которой якобы завербовал и курировал Ахмедов. 9 апреля 2021 Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Ахмедова якобы за подготовку терактов и попытку вербовки жителей полуострова.

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