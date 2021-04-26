В России возбудили дело из-за интервью Юрия Дудя

Популярного российского блогера и журналиста подозревают в пропаганде наркотиков – ему грозит административная статья

Российские правоохранители провели проверку интервью популярного журналиста Юрия Дудя и возбудили административное дело.

Об этом сообщает Meduza.

В начале апреля активисты организации Лига безопасного интернета обратились в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ с жалобой на пропаганду наркотиков и психотропных веществ в нескольких интервью Дудя.

Какие именно записи они имеют в виду, в организации не уточнили, но СМИ отмечают, что речь идет о видео с блогером Ивангаем (Иваном Рудским).

Позже в управлении МВД по Москве заявили, что начали проверку.

Реклама

26 апреля директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что получила ответ на обращение: "возбуждено дело об административном правонарушении и проводится административное расследование".

Однако в отношении кого именно возбуждено дело – Дудя или Рудского – она не уточнила.

Если Дудя признают виновным, ему будет грозить штраф и временный запрет на работу.

Напомним, что в прошлом году Юрий Дудь поднял вопрос массовой гибели морских животных на Камчатке и призвал власти решить проблему.

Также мы писали, что в этом месяце в отношении российского рэпера Моргенштерна тоже завели административное дело о пропаганде наркотиков в клипах.