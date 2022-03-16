В ряде белорусских городов слышны взрывы: что происходит

В Беларуси слышны взрывы/Фото: коллаж: "Сегодня"

В ряде белорусских городов сообщают о звуках взрывов вблизи границы с Украиной. Вероятно, это связано с ракетными ударами по украинскому городу Сарны. Оккупанты выпустили ракеты по нему вечером, 16 марта.

Об этом пишет нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

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В частности, взрывы прогремели в Барановичах, Лунинце, Столине, Слуцке и других городах. Большинство из них находятся в Брестской области. Кроме того, есть сообщения о подозрительной активности авиации в этом регионе

Проект Zerkalo.io сообщает, что в дежурной службе Министерства чрезвычайных ситуаций отметили, что взрывов на территории Беларуси не было.

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"Нас еще не бомбят, успокойтесь. Я вам ничего не могу сказать, у нас нет никакой информации, — отметили в дежурной службе МЧС. — Пока ничего не происходит".

Стоит отметить, что глава Брестского горисполкома Александр Рогачук еще днем сообщал об артиллерийских учениях. Возможно, из-за них и были слышны взрывы, а может, и нет.

"Военнослужащие 111-й артиллерийской бригады выполняют плановые задачи в рамках полевого выхода на полигон "Брестский". Стрельбы запланированы на 16, 18, 23, 24 и 29 марта текущего года. Одновременно 38-я бригада 16 и 17 марта проводит плановые стрельбы из пушек Д-30 калибром 122 мм", — отметил Рогачук.

16 марта в Украине

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