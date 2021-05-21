Сейшелы – самая вакцинированная страна мира и там вспышка COVID. Что пошло не так?

Сейшелы начали вакцинировать население в январе, готовясь к приему туристов и стали самой привитой страной мира. Но с начала мая там новая вспышка

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Сейшелы – одна из стран, которой уже удалось вакцинировать большую часть населения. Но теперь там новая вспышка COVID-19. В расчете на душу населения рост заболеваемости на Сейшельских островах хуже, чем в Индии.

Что происходит на Сейшельских островах?

Сейшелы – маленькая страна на островах с населением 98 тыс. человек. Это одна из стран-лидеров по вакцинации и около 71 % людей на Сейшелах получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19, а 62,7 % – полностью вакцинированы.

В стране используют две вакцины – Sinopharm и AstraZeneca. Для сравнения, в Израиле – 59%.

Уровень вакцинации по странам

Примерно 60% доз, которые вводили на Сейшельских островах, – это вакцины, произведенные китайской компанией Sinopharm, которые Сейшелам подарили Объединенные Арабские Эмираты. Остальные дозы относятся – AstraZeneca, произведенная Институтом сыворотки Индии.

Несмотря на то, что страна одна из самых вакцинированных в мире – там новая вспышка.

Если смотреть только на цифры, то заболеваемость на Сейшелах кажется небольшой – около 250 новых случаев и 1-2 смерти в сутки. Но для маленькой страны – это огромные цифры. В пересчете на единицу населения, заболеваемость на Сейшельских островах выше, чем в Индии.

Новые подтвержденные случаи COVID-19 на миллион человек на Сейшелах, в Индии и Украине на 1 млн нас.

Тоже самое по смертности. На Сейшельских островах на 1 млн. человек больше смертей, чем в Индии.

Такой рост числа зараженных кажется странным. Например, в Израиле и Великобритании происходит заметный спад. Правительство Сейшел пока не может понять, почему у них ситуация иная. Есть только догадки.

Что могло пойти не так?

Порог коллективного иммунитета не достигнут. Коллективный иммунитет недостижим из-за недостаточной эффективности используемых вакцин. На Сейшельских островах преобладают новые варианты SARS-Cov-2, против которых эффективность вакцин немного ниже. Есть сообщения о южноафриканском варианте, циркулирующем на островах. В Южной Африке одно исследование показало, что эффективность AstraZeneca против этого варианта составляет 0–10%, что побудило правительство Южной Африки прекратить использование этой вакцины в феврале. Распространяется индийский вариант B.1.617, который оказывается более заразным, чем другие варианты. Массовые сбои в логистике холодовой цепи, необходимой для транспортировки и хранения, что сделало вакцины неэффективными.

Проблема в вакцине?

В ВОЗ называют ситуацию в Сейшелах сложной. Учитывая, что недавно организация одобрила вакцину Sinopharm для экстренного использования.

37% тех, кто заразился, были полностью вакцинированы. Всплеск случаев заболевания вызвал сомнения в эффективности вакцины Sinopharm, хотя неизвестно, сколько заболевших получили китайскую вакцину.

Сейчас ВОЗ ведет расследование. Изучает штаммы, которые циркулируют в стране, когда случаи произошли относительно вакцинации и тяжесть каждого случая.

"Только проведя такую ​​оценку, мы сможем оценить, являются ли вакцины неудачными", – сказала Кейт О'Брайен, директор по иммунизации ВОЗ.

По ее словам, некоторые из зарегистрированных случаев происходят либо вскоре после приема однократной дозы, либо вскоре после приема второй дозы, либо между первой и второй дозами. Но важное другое – сложность заболевания.

По словам представителей здравоохранения Сейшельских островов, около 80% людей, нуждающихся в стационарном лечении от COVID-19, не были вакцинированы или имели сопутствующие заболевания.

В Минздраве Сейшел заявляют, что вакцинированные, которые заболели никаких симптомов не имеют. Их проверили, поскольку они были контактными лицами, или они имеют легкие симптомы.

Поэтому вакцина, по-видимому, способна защитить от тяжелой формы COVID-19.

Ранее "Сегодня" писал, что в ВОЗ также заявили о снижении заболеваемости в Европе на 60%.

Еженедельное количество случаев новых случаев инфицирования в Европе снизилось с 1,7 млн в середине апреля до 685 тыс. новых случаев на прошлой неделе.