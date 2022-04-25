В шестой пакет санкций ЕС против РФ может войти частичное эмбарго на импорт нефти – СМИ

На российские нефтепродукты могут ввести эмбарго. Фото: коллаж: "Сегодня"

Заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕС работает над шестым пакетом санкций, и один из вопросов, который активно рассматривается – это та или иная форма нефтяного эмбарго.

Об этом сообщает The Times.

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"Когда мы вводим санкции, мы должны это делать таким образом, чтобы максимально усилить давление на Россию, минимизируя при этом сопутствующий ущерб для себя", — сказал Домбровскис.

Он также отметил, что детали санкций еще не согласованы, но могут включать постепенный отказ от российской нефти или введение тарифов на экспорт, превышающий определенный ценовой предел.

Санкции против РФ