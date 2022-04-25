До шостого пакету санкцій ЄС проти РФ може увійти часткове ембарго на імпорт нафти – ЗМІ

На російські нафтопродукти можуть ввести ембарго. Фото: колаж: "Сьогодні"
Заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС працює над шостим пакетом санкцій, і одне з питань, яке активно розглядається – це та чи інша форма нафтового ембарго.
Про це повідомляє The Times.
"Коли ми вводимо санкції, ми маємо це робити таким чином, щоб максимально посилити тиск на Росію, мінімізуючи при цьому супутню шкоду для себе", — сказав Домбровскіс.
Він також зазначив, що деталі санкцій ще не узгоджені, але можуть включати поступову відмову від російської нафти або запровадження тарифів на експорт, що перевищує певну цінову межу.
Санкції проти РФ
- Міністерство торгівлі США опублікувало список предметів розкоші, які заборонені до ввезення в Росію з 16 березня. Серед заборонених товарів опинилися алкогольні напої, жіночі сумочки, тютюнові вироби, ювелірка, косметика і парфумерія, хутряні вироби, одяг вартістю від 1000 доларів, автомобілі, мотоцикли, роялі, наручні годинники, предмети мистецтва та колекційні предмети.
- Західні обмеження впливають не лише на економіку Росії та компанії, які працюють всередині країни, але й на їхні дочірні підприємства. Наприклад, нещодавно збанкрутував Амстердамський торговий банк, власником якого є російський Альфа-банк.
- Водночас Євросоюз найближчим часом таки планує відмовитися від енергоресурсів з РФ.