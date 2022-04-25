До шостого пакету санкцій ЄС проти РФ може увійти часткове ембарго на імпорт нафти – ЗМІ

На російські нафтопродукти можуть ввести ембарго. Фото: колаж: "Сьогодні"

Заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС працює над шостим пакетом санкцій, і одне з питань, яке активно розглядається – це та чи інша форма нафтового ембарго.

Про це повідомляє The Times.

Реклама

"Коли ми вводимо санкції, ми маємо це робити таким чином, щоб максимально посилити тиск на Росію, мінімізуючи при цьому супутню шкоду для себе", — сказав Домбровскіс.

Він також зазначив, що деталі санкцій ще не узгоджені, але можуть включати поступову відмову від російської нафти або запровадження тарифів на експорт, що перевищує певну цінову межу.

Санкції проти РФ