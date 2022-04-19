США та ЄС посилять санкції проти РФ, які зачеплять енергоресурси

Санкції щодо російської нафти допоможуть припинити фінансування війни, яку розв'язала РФ

Проти РФ посилять санкції/Фото: колаж: "Сьогодні"

Найближчими дням США та Євросоюз посилять санкції проти Росії. Обмеження торкнуться російських енергоресурсів.

Про це повідомив держсекретар при Міністерстві закордонних справ Франції Клеман Бон.

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"Прийнято рішення, що санкції будуть посилені найближчими днями. Обмеження торкнуться енергоресурсів, зокрема нафти", — заявив Бон в ефірі телеканалу TF1.

За його словами, рішення прийнято за підсумками обговорень, що пройшли 19 квітня. Він наголосив, що санкції щодо російської нафти необхідні, оскільки ембарго дозволить припинити фінансування розв'язаної Росією війни в Україні.

РФ просить Бразилію допомогти уникнути санкцій

Міністерство фінансів Російської Федерації просить Бразилію підтримати РФ у МВФ, Світовому банку та G20, щоб Росія змогла протистояти санкціям.

За інформацією видання Reuters, в його розпорядженні опинився лист від голови російського Мінфіну Антона Силуанова до його колеги в Бразилії.

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У ньому йдеться, що Росія просить Бразилію про підтримку у Міжнародному валютному фонді, Світовому банку та групі провідних економік G20, щоб допомогти їй протистояти санкціям, які запровадив Захід проти РФ через вторгнення, війну та звірства російських окупантів в Україні.

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