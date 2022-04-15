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Ситуація катастрофічна? РФ просить Бразилію допомогти уникнути санкцій — Reuters

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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15 квітня, 02:53
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Багато країн світу ввели обмеження проти Російської Федерації через напад на Україну
Санкції серйозно впливають на РФ/Фото: колаж: "Сьогодні"
Санкції серйозно впливають на РФ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Міністерство фінансів Російської Федерації просить Бразилію підтримати РФ у МВФ, Світовому банку та G20, щоб Росія змогла протистояти санкціям.

Про це пише Reuters.

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За інформацією видання, в його розпорядженні опинився лист від голови російського Мінфіну Антона Силуанова до його колеги в Бразилії.

У ньому йдеться, що Росія просить Бразилію про підтримку у Міжнародному валютному фонді, Світовому банку та групі провідних економік G20, щоб допомогти їй протистояти санкціям, які запровадив Захід проти РФ через вторгнення, війну та звірства російських окупантів в Україні.

Однак чи погодиться Бразилія допомогти РФ — невідомо.

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Австралія ввела санкції щодо 14 російських компаній

Уряд Австралії запроваджує санкції щодо 14 російських компаній у зв'язку з вторгненням РФ в Україну.

"Уряд Австралії ввів цільові фінансові санкції щодо 14 російських державних підприємств, що мають стратегічне та економічне значення для Росії", – повідомили в МЗС країни.

До списків санкцій увійшли компанії "КАМАЗ", "Газпром", "Газпром Нафта", "Транснафта", "Ростелеком", "Русгідро", "Севмаш" і "Об'єднана суднобудівна корпорація".

Санкції також поширюються на холдинг "Роселектроніка", РЗ, "Новоросійський морський торговельний порт", "Алросу", "Согаз" та "Радкомфлот".

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"Наша націленість на російські державні підприємства у координації з ключовими партнерами підриває їхню здатність стимулювати російську економіку", – зазначили у МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві Австралії підтвердили "непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також народу України".

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