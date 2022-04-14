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Австралія ввела санкції щодо 14 російських компаній

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14 квітня, 06:35
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У списки санкцій увійшли компанії "КАМАЗ", "Газпром", "Газпром Нафта", "Транснафта", "Ростелеком" та ін.
Нові санкції Австралії проти РФ
Нові санкції Австралії проти РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Уряд Австралії запроваджує санкції щодо 14 російських компаній у зв'язку із вторгненням РФ в Україну.

Про це повідомляє МЗС країни.

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"Уряд Австралії ввів цільові фінансові санкції щодо 14 російських державних підприємств, що мають стратегічне та економічне значення для Росії", – йдеться у прес-релізі.

У списки санкцій увійшли компанії "КАМАЗ", "Газпром", "Газпром Нафта", "Транснафта", "Ростелеком", "Русгідро", "Севмаш" і "Об'єднана суднобудівна корпорація".

Санкції також поширюються на холдинг "Роселектроніка", РЗ, "Новоросійський морський торговельний порт", "Алросу", "Согаз" та "Радкомфлот".

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"Наша націленість на російські державні підприємства у координації з ключовими партнерами підриває їхню здатність стимулювати російську економіку ", – зазначили у МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві Австралії підтвердили "непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також народу України".

Великобританія забороняє імпорт чавуну та сталі з РФ та експорт квантових технологій

З 14 квітня Великобританія вводить заборону на імпорт російського чавуну та сталі, а також на експорт квантових технологій та передових матеріалів.

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"Сьогоднішнє (13 квітня – ред.) оголошення передує ухваленню підзаконного акту в парламенті завтра (четвер, 14 квітня), що забороняє імпорт виробів із чавуну та сталі, а також експорт квантових технологій, сучасних матеріалів та предметів розкоші.

Такі заходи спрямовані на ключові джерела доходу для військової машини Путіна та заважають військовим амбіціям Російської Федерації.

"З завтрашнього дня (14 квітня – ред.) ми забороняємо імпорт російського чавуну і сталі, а також експорт квантових технологій і передових матеріалів, яких так потребує Путін. Ми не будемо зупинятись у нашій місії зупинити військову машину Путіна", – Додала глава МЗС Великобританії Ліз Трасс.

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Гелікоптери 143
Гелікоптери
4
Танки 739
Танки
5
ББМ 1964
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Засоби ППО
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РСЗВ 115
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
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