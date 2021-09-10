В Швеции Путину не рады. Налоговый орган отказался зарегистрировать ребенку "опасное" имя

Шведские власти не разрешили родителям назвать сына Владимир Путин. Коллаж: "Сегодня"
Молодым родителям из города Лахольм на юго-западе Швеции, власти отклонили просьбу назвать сына Владимиром Путиным.
Об этом сообщает радио Sveriges Radio.
Семья подала документы в Шведское налоговое агентство Skatteverket, но там отказались их принимать. В стране есть закон, согласно которому, родители вынуждены подавать имена своих новорожденных детей в налоговое агентство для утверждения.
Налоговый орган имеет право отказать в именовании ребенка. Но для этого есть только две причины – имя не должно оскорблять или доставлять дискомфорт лицу, которое его получает. При этом радио не удалось узнать, о каком варианте в данном случае идет речь.
Теперь родители должны дать новорожденному другое имя и прийти в органы с новым заявлением для регистрации.
Отец и мать Маркетинга
Ранее мы сообщали, что в России официально зарегистрировали младенца под именем Маркетинг – на таком необычном выборе настоял его отец Дмитрий Банчуков из города Пенза.
Банчуков, который сам является маркетологом, утверждает, что его жена Татьяна была не против этого имени. Родителями они стали 24 ноября.
Сам себя Дмитрий называет теперь Отцом Маркетинга и считает, что через время перед его сыном откроется целое море возможностей: такое оригинальное имя обеспечит ему популярность среди девушек и поступление на факультет маркетинга в любом вузе РФ.
Ранее мы также писали:
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