В США 15-летний подросток устроил жуткую стрельбу в школе: есть погибшие и раненые

Подросток отказался разговаривать с правоохранителями после задержания/Коллаж: Сегодня

В американском штате Мичиган подросток устроил стрельбу в школе. В результате инцидента погибли три человека, еще шесть получили ранения.

Об этом сообщает CNN.

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Что известно о погибших?

Младший шериф округа Окленд Майкл Маккейб заявил, что трое убитых — студенты. Кроме того, во время стрельбы пострадал учитель.

Задержание стрелка

Правоохранители в течение пяти минут задержали нападавшего. Им оказался 15-летний ученик. У парня изъяли пистолет. В полиции считают, что он действовал в одиночку. Во время задержания подросток не сопротивлялся. Он отказался разговаривать с правоохранителями.

Эвакуация учащихся

Учеников, которые были в магазине, что рядом со школой, где произошел инцидент, эвакуировали.

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Стрельба в центре Днепра

В центре Днепра мужчина устроил стрельбу. В результате инцидента пострадали люди.

Работник строительной площадки и неизвестный мужчина начали ссориться. Из-за этого нарушитель достал травматическое оружие и начал из него стрелять в 52-летнего работника площадки. Обратился в полицию случайный свидетель. Пострадавшего доставили в больницу.

За содеянное нападавшему грозит лишение свободы от 3 до 7 лет.

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