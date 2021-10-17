Один погибший и несколько раненых. В США произошла стрельба в университете

В штате Луизиана произошла стрельба на территории Государственного университета Грэмблинга. В результате погиб по меньшей мере один человек, еще несколько получили ранения.
Об этом сообщает CNN.
Что известно
В учебном заведении проходила встреча выпускников, пока не произошло несколько выстрелов. Некоторые люди получили ранения, в частности, один из студентов, которому на месте инцидента оказали медицинскую помощь. Еще один человек, не являющийся студентом, скончался от ранения на месте.
"В момент инцидента в столовой проходило мероприятие, посвященное встрече выпускников. Все присутствующие спрятались на месте и были отпущены, как только полиция университета дала добро", — прокомментировал представитель университета.
Стрелок неизвестен
По словам представителя университета, виновник инцидента в настоящее время не установлен. Полиция штата Луизиана ведет активное расследование.
Еще одна стрельба
20 сентября в университете Перми произошла стрельба. В результате инцидента погибли и пострадали люди. Известно, что стрелок — 18-летний Тимур Бекмансуров. Парень давно планировал устроить стрельбу в учебном заведении.
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