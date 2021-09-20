Стрельба в университете Перми: все подробности кровавой бойни (фото, видео)

Из-за нападения погибли 8 человек, еще 24 пострадали

В университете Перми произошла стрельба/Фото: Коллаж: Сегодня

В понедельник, 20 сентября, неизвестный ворвался в университет Перми и устроил стрельбу. Из-за инцидента погибли и пострадали люди.

Как все произошло

Около 11 часов утра в один из корпусов Пермского государственного университета ворвался нападающий с оружием и открыл огонь по людям. На место инцидента выехали правоохранители. Известно, что тревожная кнопка в заведении не сработала, поскольку охранник был убит первым.

Число погибших и пострадавших

В настоящее время известно, что из-за стрельбы погибли 6 человек. Число пострадавших возросло до 24 человек. Другие работники заведения и студенты забаррикадировались в аудиториях, поэтому смогли спастись. Студенты покинули место инцидента, прыгая из окон второго этажа.

Кто стрелял

В Сети появилось фото предполагаемого злоумышленника. Им оказался 18-летний Тимур Бекмансуров. Правоохранителям удалось ликвидировать стрелка. Предварительно известно, что он получил ранение, однако врачам не удалось его спасти. В сети отмечают, что нападающий для стрельбы использовал турецкое гладкоствольное ружье Huglu Atrox T Pump Synt 12/76. Он легально приобрел его за 20 тысяч рублей (7,3 тысячи гривен).

В Сети появилось фото предполагаемого нападающего на университет Перми/Фото: Live Shot

Правоохранители ликвидировали нападавшего на университет Перми/Фото: Медуза

Планирование стрельбы

В Сети появилось обращение предполагаемого нападающего. Он отметил, что давно планировал устроить стрельбу. Парень подробно описал, как проходил психиатра, покупал оружие и готовил нападение. Изначально он планировал устроить бойню в своей бывшей школе, однако впоследствии передумал.

Главные тезисы обращения стрелка:

Он не состоял в экстремистских организациях, был не религиозен и аполитичен.

К марту 2021 года стрелок собрал достаточную сумму для покупки оружия. После исполнения 18 лет он начал процедуру получения лицензии.

Его нельзя было остановить. Для Тимура не имело значения, кого убивать и каким способом.

Единственное, как он отметил, могло его остановить — смерть.

Его переполнял гнев. Он хотел разрушить все на своем пути.

Стрелок подчеркнул, что этот день станет самым насыщенным в его жизни.

Тимур не знал, сколько человек он сможет убить, но хотел "забрать с собой как можно больше".

Парень всегда думал о смерти.

По его мнению, единицы заслуживают существования.

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