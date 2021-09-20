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Из-за стрельбы в университете Перми погибли 8 людей

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк Выпускающий редактор Сегодня
20 сентября, 11:08
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Услышав стрельбу, некоторые люди бежали из университета через окна
В России неизвестный открыл стрельбу в университете/Фото: Коллаж: Сегодня
В России неизвестный открыл стрельбу в университете/Фото: Коллаж: Сегодня

В России, из-за стрельбы в Пермском университете, погибли 8 человек, еще 19 раненых.

Об этом сообщает Интерфакс.

Детали инцидента

Неизвестный проник в учебное заведение и устроил стрельбу около 11 утра в понедельник, 20 сентября. Инцидент произошел в одном из корпусов Пермского государственного университета. Некоторые преподаватели и студенты закрылся в аудиториях. В сети распространяют видео, как студенты бегут из заведения через окна.

Судьба нападающего

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Предварительно известно, что нападавшего ликвидировали. Оружие, из которого он вел стрельбу, было не травматическое.

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