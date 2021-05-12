Напад на школу в Казані: стрілок зізнався у скоєному

19-річний затриманий під час спілкування з копами не зміг згадати кількість усіх убитих ним людей

У Казані 19-річний Ільназ Галявієв, який влаштував стрілянину в гімназії № 175, зізнався в скоєному.

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Про це пише Mash.

Зловмисник вважає, що вбив чотирьох дорослих. Однак він не знає, скільки загинуло школярів – усього, на його думку, жертвами стали не менше семи людей.

Вдома у затриманого правоохоронці вилучили речовини для приготування вибухівки. У квартирі на вулиці Туганлик знайшли селітру, алюмінієву пудру, воронку, ваги, сухе пальне і перекис водню.

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Нагадаємо, підозрюваний – 19-річний Ільназ Галявієв, колишній учень цієї школи. Він проник в установу зі зброєю і відкрив вогонь. Згодом його затримали правоохоронці. У результаті нападу на школу в РФ загинули 10 людей.

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Вранці в день трагедії хлопець завів Telegram-канал під назвою "Бог", у якому з використанням нецензурної лексики попередив про напад на школу.