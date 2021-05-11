У Росії учень відкрив стрілянину в школі: загинули діти (фото, відео)

Фото: соцмережі
У російській Казані в школі стріляли. За попередніми даними, загинули дев'ять осіб – вісім школярів і вчитель.
Про це повідомляє "Інтерфакс".
Як виявилося, вогонь відкрив один з учнів. 17-річного хлопця вже затримали.
За даними соцмереж, стрілка звуть Галявієв Ільназ Ренатович. При затриманні він нібито заявив, що замінував свою квартиру.
Також наголошується, що є ще один стрілець, який досі перебуває у школі – силовики його заблокували на четвертому поверсі. На місці готуються до штурму.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що після стрілянини в школі стався вибух. Наразі будівля оточена. Ведеться евакуація школярів.
Нагадаємо, декілька років тому у російській школі поліція затримала озброєного підлітка, який розкидав на території школи димові шашки і влаштував стрілянину.
Також новини "Сьогодні" писали, що у США помер один з постраждалих через стрілянину в школі.