У Росії учень відкрив стрілянину в школі: загинули діти (фото, відео)

Жахлива трагедія сталася в одній з російських шкіл – учень проніс зброю в школу і відкрив вогонь – що відомо

Фото: соцмережі

У російській Казані в школі стріляли. За попередніми даними, загинули дев'ять осіб – вісім школярів і вчитель.

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Про це повідомляє "Інтерфакс".

Як виявилося, вогонь відкрив один з учнів. 17-річного хлопця вже затримали.

За даними соцмереж, стрілка звуть Галявієв Ільназ Ренатович. При затриманні він нібито заявив, що замінував свою квартиру.

Також наголошується, що є ще один стрілець, який досі перебуває у школі – силовики його заблокували на четвертому поверсі. На місці готуються до штурму.

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Відео: соцмережі

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Місцеві ЗМІ повідомляють, що після стрілянини в школі стався вибух. Наразі будівля оточена. Ведеться евакуація школярів.

Відео: соцмережі

Відео: соцмережі

Нагадаємо, декілька років тому у російській школі поліція затримала озброєного підлітка, який розкидав на території школи димові шашки і влаштував стрілянину.

Також новини "Сьогодні" писали, що у США помер один з постраждалих через стрілянину в школі.