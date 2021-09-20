Бойня в университете Перми: в Сети показали фото предполагаемого стрелка

В Сети появилось фото предполагаемого стрелка, который 20 сентября открыл огонь в Пермском государственном университете в России.
Об этом сообщает Lifeshot.
Предполагаемым стрелком оказался 18-летний Тимур Бекмансуров. Силовики уже ликвидировали нападавшего.
Отметим, что из-за беспорядочной стрельбы, погибли 8 человек.
Открывшего стрельбу в университете в Перми ликвидировали
Что известно
20 сентября молодой человек проник на территорию университета. В социальных сетях появилось видео, на котором видно, что неизвестный открыл огонь. На другом видео студенты выпрыгивают из окон с высоты второго этажа.
Напомним, что в пресс-службе Пермского государственного национального исследовательского университета подтвердили информацию об инциденте.
"Я подтверждаю информацию, у нас действительно произошла стрельба. Мы с коллегами в конференц-зале, часть сотрудников закрылись изнутри, другие сотрудники закрылись в своих кабинетах. Был парень в маске, стрелявший из травмата", – сказал представитель пресс-службы.
Ранее мы сообщали, что 11 мая 2021 в российской Казани 19-летний Ильназ Галявиев проник с оружием в школу и открыл огонь по ученикам и учителям, в результате погибли по меньшей мере 10 человек, десятки ранены. Стрелка впоследствии задержали правоохранители.
Утром в день трагедии парень завел Telegram-канал под названием "Бог", в котором с использованием нецензурной лексики предупредил о нападении на школу.