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Бойня в университете Перми: в Сети показали фото предполагаемого стрелка

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
20 сентября, 11:29
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Силовики уже ликвидировали нападавшего
Предпогаемым стрелком оказался 18-летний Тимур Бекмансуров
Предпогаемым стрелком оказался 18-летний Тимур Бекмансуров

В Сети появилось фото предполагаемого стрелка, который 20 сентября открыл огонь в Пермском государственном университете в России.

Об этом сообщает Lifeshot.

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Предполагаемым стрелком оказался 18-летний Тимур Бекмансуров. Силовики уже ликвидировали нападавшего.

Фото: Lifeshot
Фото: Lifeshot

Отметим, что из-за беспорядочной стрельбы, погибли 8 человек.

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Что известно

20 сентября молодой человек проник на территорию университета. В социальных сетях появилось видео, на котором видно, что неизвестный открыл огонь. На другом видео студенты выпрыгивают из окон с высоты второго этажа.

Напомним, что в пресс-службе Пермского государственного национального исследовательского университета подтвердили информацию об инциденте.

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"Я подтверждаю информацию, у нас действительно произошла стрельба. Мы с коллегами в конференц-зале, часть сотрудников закрылись изнутри, другие сотрудники закрылись в своих кабинетах. Был парень в маске, стрелявший из травмата", – сказал представитель пресс-службы.

Ранее мы сообщали, что 11 мая 2021 в российской Казани 19-летний Ильназ Галявиев проник с оружием в школу и открыл огонь по ученикам и учителям, в результате погибли по меньшей мере 10 человек, десятки ранены. Стрелка впоследствии задержали правоохранители.

Утром в день трагедии парень завел Telegram-канал под названием "Бог", в котором с использованием нецензурной лексики предупредил о нападении на школу.

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