В США более 40 тысяч детей потеряли родителей из-за COVID-19

В стране заговорили о необходимости радикальных реформ в здравоохранении

В Соединенных Штатах около 43 тысяч детей младше 17 лет уже потеряли по крайней мере одного из своих родителей в результате пандемии COVID-19.

Об этом свидетельствует недавно опубликованное исследование Журнала Американской медицинской ассоциации, передает New York Post.

"Число детей, у которых один из родителей умер от COVID-19, ошеломляет: по оценкам, от 37 300 до 43 000 уже пострадали", – говорится в исследовании.

Причем исследователи отмечают, что из-за смерти родителей от коронавируса "особенно пострадали" чернокожие дети.

Издание также приводит данные другого исследования, согласно которому чернокожие дети составляют 20 процентов детей, потерявших родителей. При этом чернокожие дети составляют 14 процентов населения США.

Отмечается, что даже в результате терактов в США 11 сентября 2001 года без родителей 30 000 детей.

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"Бремя станет тяжелее, поскольку число погибших продолжает расти", – дали неутешительный прогноз исследователи.

Они подчеркивают, что в США назрела необходимость радикальных реформ для решения проблем, связанных со здоровьем, образованием и экономикой.

"Дети, потерявшие родителей, также будут нуждаться в адресной поддержке, чтобы справиться с горем, особенно в этот период повышенной социальной изоляции", – говорится в отчете.

По данным Университета Джона Хопкинса, в США зарегистрировано более 31 миллиона подтвержденных случаев заражения вирусом и почти 562 000 человек умерли от COVID-19.

Напомним, в Соединенных Штатах по состоянию на начало апреля более 100 миллионов жителей получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19, тем не менее там уже началась четвертая волна пандемии.

Тем временем в Израиле уже заявляют, что приближаются к полной победе над коронавирусом – в стране сняли почти все ограничения.