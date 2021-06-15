В США неизвестный устроил бойню на вечеринке: четверо погибших

Полиция города разыскивает виновного в расстреле домашней вечеринки в Чикаго, в результате которой восемь человек, включая ребенка, были ранены

Фото: REUTERS/Peter DaSilva

В американском штате Иллинойс произошла стрельба, жертвами которой стали четыре человека и еще восемь пострадали.

Об этом сообщает ABC.

Инцидент произошел 15 июня в городе Чикаго. Убийство случилось в доме, где проходила вечеринка. Всех пострадавших госпитализировали с огнестрельными ранениями. Среди потерпевших также есть ребенок.

Задержать подозреваемого или подозреваемых пока что не удалось.

Символично, что в этот же день мэр Чикаго Лори Лайтфут выступила против незаконного ношения оружия и заявила о необходимости федеральной помощи, чтобы остановить поток насилия в городе. Она уже обратилась в Белым дом с соответствующей просьбой.

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Это уже второй массовый расстрел, который произошел в Чикаго за последние четыре дня – 12 июня в другом районе в результате стрельбы одна женщина погибла и девять других человек были ранены.

Примечательно, что ранее в этот же день стрельба произошла на заводе в городе Альбервиль, штат Алабама, где погибли не менее двух человек.

А несколько недель назад в Калифорнии неизвестный мужчина открыл огонь в центре управления общественным транспортом, не менее восьми человек погибли.

О чем еще говорят 15 июня в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: