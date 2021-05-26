В Силиконовой долине произошла бойня: фото с места трагедии

В Калифорнии неизвестный открыл огонь на центре управления общественным транспортом – пока что подробности неизвестны

Фото: REUTERS/Peter DaSilva

В США неизвестный мужчина открыл огонь в центре управления общественным транспортом, в результате чего не менее восьми человек погибли и еще неопределенное количество ранены.

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Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел утром 26 мая по местному времени в центре управления VTA, который находится в городе Сан-Хосе, штат Калифорния.

Фото: REUTERS/Peter DaSilva

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В офисе шерифа округа Санта-Клара утверждают, что злоумышленник уже мертв. Однако как именно он погиб – в результате самоубийства или перестрелки с правоохранителями – неизвестно.

Также неясно, в каком состоянии находятся потерпевшие.

Фото: REUTERS/Peter DaSilva

VTA – это государственная организация, которая предоставляет услуги общественного транспорта и управления пробками, а также разрабатывает проекты улучшения автодорог. Стрельба случилась в месте стоянки и техобслуживания электричек.

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Стоит отметить, что город-миллионник Сан-Хосе находится в самом сердце Кремниевой долины – всемирно известного хаба IT-индустрии.

Напомним, что ранее в этом месяце в штате Колорадо один из участников вечеринки открыл стрельбу, в результате которой погибли семь человек.

А в апреле стрельба произошла в штате Северная Каролина – тогда погибли пять человек, в том числе двое полицейских.