Стрельба в США. Погибли пять человек, включая двух полицейских (фото)

В Северной Каролине мужчина убил отчима, мать и двух правоохранителей, при задержании он погиб

В Соединенных Штатах произошла стрельба, в результате погибли пять человек, двое из которых – работники правоохранительных органов.

Реклама

Об этом сообщает СNN.

Фото: edition.cnn.com

Как сообщается, инцидент произошел в американском штате Северная Каролина. Полицейские приняли вызов о том, что человек не вышел на работу и не отвечает на звонки. Однако, как только они вошли в дом, по ним сразу открыли стрельбу.

Реклама

Фото: nbcnews.com

Подозреваемый около 13 часов стрелял в сотрудников правоохранительных органов.

В тренде Выходят из орбиты Кремля. Санду распустила пророссийский парламент Молдовы

Читайте также: Стрельба в Индианаполисе: преступник легально купил оружие

Один из сотрудников полиции – заместитель шерифа округа Уатог погиб на месте происшествии, а сержант умер после того, как его доставили на вертолете в местную больницу.

Также среди погибших подозреваемый, его мать и отчим.

Реклама

Обстоятельства смерти не разглашаются.

Ранее сообщалось, что в США в городе Брайан произошла стрельба. В результате инцидента травмы получили шесть человек, некоторые из них в тяжелом состоянии.