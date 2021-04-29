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Стрельба в США. Погибли пять человек, включая двух полицейских (фото)

29 апреля, 19:52

Денис Беспалов Денис Беспалов

В Северной Каролине мужчина убил отчима, мать и двух правоохранителей, при задержании он погиб

В Соединенных Штатах произошла стрельба, в результате погибли пять человек, двое из которых – работники правоохранительных органов.

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Об этом сообщает СNN.

Фото: edition.cnn.com

Как сообщается, инцидент произошел в американском штате Северная Каролина. Полицейские приняли вызов о том, что человек не вышел на работу и не отвечает на звонки. Однако, как только они вошли в дом, по ним сразу открыли стрельбу.

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Фото: nbcnews.com

Подозреваемый около 13 часов стрелял в сотрудников правоохранительных органов.

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Один из сотрудников полиции – заместитель шерифа округа Уатог погиб на месте происшествии, а сержант умер после того, как его доставили на вертолете в местную больницу.

Также среди погибших подозреваемый, его мать и отчим.

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Обстоятельства смерти не разглашаются.

Ранее сообщалось, что в США в городе Брайан произошла стрельба. В результате инцидента травмы получили шесть человек, некоторые из них в тяжелом состоянии.

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