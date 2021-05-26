У Силіконовій долині сталася бійня: фото з місця трагедії

У Каліфорнії невідомий відкрив вогонь у центрі управління громадським транспортом – поки що подробиці невідомі

Фото: REUTERS/Peter DaSilva

У США невідомий чоловік відкрив вогонь у центрі управління громадським транспортом, в результаті чого не менше восьми осіб загинули і ще невизначена кількість були поранені.

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Про це повідомляє CNN.

Інцидент стався вранці 26 травня за місцевим часом у центрі управління VTA, який знаходиться в місті Сан-Хосе, штат Каліфорнія.

Фото: REUTERS/Peter DaSilva

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В офісі шерифа округу Санта-Клара стверджують, що зловмисник вже мертвий. Однак як саме він загинув – в результаті самогубства або стрілянини з правоохоронцями – невідомо.

Також незрозуміло, в якому стані перебувають потерпілі.

Фото: REUTERS/Peter DaSilva

VTA – це державна організація, яка надає послуги громадського транспорту й управління пробками, а також розробляє проекти поліпшення автодоріг. Стрілянина сталася в місці стоянки і техобслуговування електричок.

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Варто зазначити, що місто-мільйонник Сан-Хосе розташоване в самому серці Кремнієвої долини – всесвітньо відомого хаба IT-індустрії.

Нагадаємо, що раніше цього ж місяця в штаті Колорадо один із учасників вечірки відкрив стрілянину, в результаті якої загинули сім осіб.

А в квітні стрілянина сталася в штаті Північна Кароліна – тоді загинули п'ять осіб, зокрема двоє поліцейських.