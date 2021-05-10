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У США в результаті стрілянини на вечірці загинули 7 людей (відео)

10 травня, 02:19

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

На святкуванні дня народження однієї з жертв, де були присутні і діти, гість з незрозумілої причини відкрив смертельний вогонь

У США в місті Колорадо-Спрінгс (штат Колорадо) один із учасників вечірки відкрив стрілянину, в результаті якої шестеро людей загинули на місці.

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Про це йдеться в повідомленні місцевої поліції.

Поліцейські, які прибули на виклик у трейлерний парк, виявили шістьох загиблих, а також важко пораненого чоловіка. Його доставили в місцеву лікарню, де пізніше він помер від отриманих травм.

Відео: REUTERS

За попередніми даними, у трейлері святкували день народження однієї з жертв друзі і члени її сім'ї. Причому на вечірці були присутні і діти, які, на щастя, не постраждали.

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Стрілянину з невідомої причини відкрив хлопець однієї із загиблих дівчат, який потім наклав на себе руки.

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Нагадаємо, у метро бразильського Ріо-де-Жанейро у результаті перестрілки під час спецоперації силовиків із боротьби з незаконним обігом наркотиків і торгівлею людьми загинули 23 людини.

Ми також писали, що в США у Північній Кароліні чоловік убив вітчима, матір і двох правоохоронців, при затриманні він загинув.

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