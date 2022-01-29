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В США новейший истребитель врезался в авианосец и рухнул в море (фото, видео)

Мария Дмитренко
29 января, 14:28
Причины крушения пока неизвестны

Крушение истребителя F-35. Фото: коллаж "Сегодня"

В США истребитель F-35 потерпел крушение при посадке на авианосец USS Carl Vinson в Южно-Китайском море. В результате катастрофы пострадали семь моряков.

Об этом сообщает пресс-служба американского Тихоокеанского флота.

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"F-35 потерпел неудачу при посадке на палубу во время плановой операции авианосца Carl Vinson в Южно-Китайском море 24 января 2022 года… Всего пострадали семь моряков", – говорится в сообщении.

Троих пострадавших доставили в больницу на Филиппины, их состояние стабильное. Пилот истребителя катапультировался и выжил. Его состояние также стабильное.

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Кроме того, издание Daily Mail схематически изобразило, как произошла авария.

Катастрофы с истребителями в мире

  • Американский истребитель-бомбардировщик F-18 разбился в Калифорнии. Самолет потерпел крушение возле военно-морской базы, расположенной примерно в 200 км к северу от Лос-Анджелеса.
  • Ранее в США произошла авиакатастрофа F-16. Во время ЧП летчик успел катапультироваться и приземлился на взлетно-посадочную полосу (ВПП), а сам истребитель упал и пробил крышу одного из зданий коммерческого типа в нескольких десятках метров от ВПП. По данным телеканала CNN, причиной крушения стала неисправность гидравлической системы истребителя. По данным командования базы, 12 человек, находившиеся в здании, пострадали.
  • А самолеты авиационно-пилотажной группы индийских ВВС "Сурья Киран" столкнулись во время выполнения фигур высшего пилотажа над авиабазой Йехаланка в городе Бенгалуру, после чего и потерпели крушение.
  • Также у берегов Японии обнаружили обломки упавшего истребителя F-35A. Связь с самолетом была потеряна в тот момент, когда он находился над Тихим океаном, примерно в 135 км от побережья северной японской префектуры Аомори.