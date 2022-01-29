В США новейший истребитель врезался в авианосец и рухнул в море (фото, видео)

Крушение истребителя F-35. Фото: коллаж "Сегодня"

В США истребитель F-35 потерпел крушение при посадке на авианосец USS Carl Vinson в Южно-Китайском море. В результате катастрофы пострадали семь моряков.

Об этом сообщает пресс-служба американского Тихоокеанского флота.

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"F-35 потерпел неудачу при посадке на палубу во время плановой операции авианосца Carl Vinson в Южно-Китайском море 24 января 2022 года… Всего пострадали семь моряков", – говорится в сообщении.

Троих пострадавших доставили в больницу на Филиппины, их состояние стабильное. Пилот истребителя катапультировался и выжил. Его состояние также стабильное.

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Кроме того, издание Daily Mail схематически изобразило, как произошла авария.

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