В США новейший истребитель врезался в авианосец и рухнул в море (фото, видео)

Крушение истребителя F-35. Фото: коллаж "Сегодня"
В США истребитель F-35 потерпел крушение при посадке на авианосец USS Carl Vinson в Южно-Китайском море. В результате катастрофы пострадали семь моряков.
Об этом сообщает пресс-служба американского Тихоокеанского флота.
"F-35 потерпел неудачу при посадке на палубу во время плановой операции авианосца Carl Vinson в Южно-Китайском море 24 января 2022 года… Всего пострадали семь моряков", – говорится в сообщении.
Троих пострадавших доставили в больницу на Филиппины, их состояние стабильное. Пилот истребителя катапультировался и выжил. Его состояние также стабильное.
Кроме того, издание Daily Mail схематически изобразило, как произошла авария.
Катастрофы с истребителями в мире
- Американский истребитель-бомбардировщик F-18 разбился в Калифорнии. Самолет потерпел крушение возле военно-морской базы, расположенной примерно в 200 км к северу от Лос-Анджелеса.
- Ранее в США произошла авиакатастрофа F-16. Во время ЧП летчик успел катапультироваться и приземлился на взлетно-посадочную полосу (ВПП), а сам истребитель упал и пробил крышу одного из зданий коммерческого типа в нескольких десятках метров от ВПП. По данным телеканала CNN, причиной крушения стала неисправность гидравлической системы истребителя. По данным командования базы, 12 человек, находившиеся в здании, пострадали.
- А самолеты авиационно-пилотажной группы индийских ВВС "Сурья Киран" столкнулись во время выполнения фигур высшего пилотажа над авиабазой Йехаланка в городе Бенгалуру, после чего и потерпели крушение.
- Также у берегов Японии обнаружили обломки упавшего истребителя F-35A. Связь с самолетом была потеряна в тот момент, когда он находился над Тихим океаном, примерно в 135 км от побережья северной японской префектуры Аомори.