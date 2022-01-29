У США новий винищувач врізався в авіаносець і впав у море (фото, відео)

Аварія винищувача F-35. Фото: колаж "Сьогодні"
У США винищувач F-35 зазнав аварії під час посадки на авіаносець USS Carl Vinson в Південно-Китайському морі. Внаслідок катастрофи постраждали сім моряків.
Про це повідомляє пресслужба американського Тихоокеанського флоту
"F-35 зазнав невдачі під час посадки на палубу під час планової операції авіаносця Carl Vinson у Південно-Китайському морі 24 січня 2022 року... Усього постраждали сім моряків" , – йдеться у повідомленні.
Трьох постраждалих доправили до лікарні на Філіппіни, їхній стан стабільний. Пілот винищувача катапультувався та вижив. Його стан також стабільний.
Крім того, видання Daily Mail схематично відтворило, як сталася аварія
Катастрофи з винищувачами у світі
- Американський винищувач-бомбардувальник F-18 розбився у Каліфорнії. Літак зазнав аварії біля військово-морської бази, розташованої приблизно за 200 км на північ від Лос-Анджелеса.
- Раніше у США відбулася авіакатастрофа F-16 . Під час НП льотчик встиг катапультуватися і приземлився на злітно-посадкову смугу (ЗПС), а сам винищувач упав і пробив дах однієї з будівель комерційного типу за кілька десятків метрів від ЗПС. За даними телеканалу CNN, причиною катастрофи стала несправність гідравлічної системи винищувача. За даними командування бази, 12 людей, які перебували в будівлі, постраждали.
- А літаки авіаційно-пілотажної групи індійських ВПС "Сурья Кіран" зіткнулися під час виконання фігур вищого пілотажу над авіабазою Йєхаланка у місті Бенгалуру, після чого й зазнали краху.
- Також біля берегів Японії виявили уламки винищувача F-35A, що впав. Зв'язок із літаком було втрачено в той момент, коли він пролітав над Тихим океаном, приблизно за 135 км від узбережжя північної японської префектури Аоморі.