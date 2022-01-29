У США новий винищувач врізався в авіаносець і впав у море (фото, відео)

Аварія винищувача F-35. Фото: колаж "Сьогодні"

У США винищувач F-35 зазнав аварії під час посадки на авіаносець USS Carl Vinson в Південно-Китайському морі. Внаслідок катастрофи постраждали сім моряків.

Про це повідомляє пресслужба американського Тихоокеанського флоту

Реклама

"F-35 зазнав невдачі під час посадки на палубу під час планової операції авіаносця Carl Vinson у Південно-Китайському морі 24 січня 2022 року... Усього постраждали сім моряків" , – йдеться у повідомленні.

Трьох постраждалих доправили до лікарні на Філіппіни, їхній стан стабільний. Пілот винищувача катапультувався та вижив. Його стан також стабільний.

Реклама

Крім того, видання Daily Mail схематично відтворило, як сталася аварія

Катастрофи з винищувачами у світі