В США поезд сошел с рельсов: есть погибшие и пострадавшие

Авария произошел в штате Монтана. Фото: NY Times

В результате схода с рельсов пассажирского поезда в США погибли как минимум три человека, более 50 пострадали.

Как сообщает New York Times, инцидент произошел рядом с населенным пунктом Джоплин в Монтане. В поезде на момент аварии было около 150 пассажиров и 13 членов экипажа.

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По данным шерифа округа Либерти, подтверждено как минимум три смертельных случая.

Более 50 человек пострадали. Фото: NY Times

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Национальный совет по безопасности на транспорте США направил группу экспертов для расследования инцидента.

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Железнодорожные катастрофы в США

17 марта 2001. Пассажирский поезд California Zephyr компании Amtrak, следовавший из Чикаго в Эмеривилл (Калифорния), сошел с рельсов в районе городка Нодауэй в штате Айова. В поезде находились 225 пассажиров и 16 членов локомотивной бригады и обслуживающего персонала. В результате крушения погиб один пассажир, 98 человек госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Причиной катастрофы стал дефект рельса.

Пассажирский поезд California Zephyr компании Amtrak, следовавший из Чикаго в Эмеривилл (Калифорния), сошел с рельсов в районе городка Нодауэй в штате Айова. В поезде находились 225 пассажиров и 16 членов локомотивной бригады и обслуживающего персонала. В результате крушения погиб один пассажир, 98 человек госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Причиной катастрофы стал дефект рельса. 6 января 2005. В Грэнитвилле (шт. Южная Каролина) на территории завода Avondale Mills столкнулись товарные поезда P22 и 122 компании Norfolk Southern, в результате чего произошла утечка 60 т хлора. На месте погибли восемь человек, еще один пострадавший скончался позднее, всего от отравления хлором пострадали по меньшей мере 250 человек. Из зоны катастрофы на две недели были эвакуированы 5 тыс. 400 жителей.

В Грэнитвилле (шт. Южная Каролина) на территории завода Avondale Mills столкнулись товарные поезда P22 и 122 компании Norfolk Southern, в результате чего произошла утечка 60 т хлора. На месте погибли восемь человек, еще один пострадавший скончался позднее, всего от отравления хлором пострадали по меньшей мере 250 человек. Из зоны катастрофы на две недели были эвакуированы 5 тыс. 400 жителей. 28 мая 2008. На линии D Транспортного управления залива Массачусетс между станциями Вудленд и Вабан близ г. Ньютон (шт. Массачусетс) произошло столкновение двух пригородных поездов одного направления. Погиб машинист поезда, врезавшегося во впереди стоящий состав, пострадали более 14 пассажиров. Как выяснило следствие, крушение произошло по вине погибшего машиниста, который заснул во время управления поездом.

На линии D Транспортного управления залива Массачусетс между станциями Вудленд и Вабан близ г. Ньютон (шт. Массачусетс) произошло столкновение двух пригородных поездов одного направления. Погиб машинист поезда, врезавшегося во впереди стоящий состав, пострадали более 14 пассажиров. Как выяснило следствие, крушение произошло по вине погибшего машиниста, который заснул во время управления поездом. 1 декабря 2013. На железнодорожной линии Hudson Line (шт. Нью-Йорк) пассажирский поезд компании Metro North Railroad, следовавший из г. Поукипзи в Нью-Йорк, потерпел аварию в районе станции Spuyten Duyvil в нью-йоркском районе Бронкс. Семь из восьми вагонов поезда сошли с рельсов, один из них почти съехал в пролив Гарлем. Погибли четыре человека, пострадал 61.

На железнодорожной линии Hudson Line (шт. Нью-Йорк) пассажирский поезд компании Metro North Railroad, следовавший из г. Поукипзи в Нью-Йорк, потерпел аварию в районе станции Spuyten Duyvil в нью-йоркском районе Бронкс. Семь из восьми вагонов поезда сошли с рельсов, один из них почти съехал в пролив Гарлем. Погибли четыре человека, пострадал 61. 29 сентября 2016. Пригородный пассажирский поезд компании New Jersey Transit Corporation, следовавший из Спринг-Вэлли (шт. Нью- Йорк) в Хобокен (шт. Нью-Джерси) потерпел крушение на станции назначения. Состав не снизил скорость перед приближением к вокзалу, сошел с рельсов и врезался в платформу. Столкновение вызвало обрушение навеса, под обломками которого погибла стоявшая на платформе 34-летняя женщина. Еще 114 человек получили ранения разной степени тяжести.

Пригородный пассажирский поезд компании New Jersey Transit Corporation, следовавший из Спринг-Вэлли (шт. Нью- Йорк) в Хобокен (шт. Нью-Джерси) потерпел крушение на станции назначения. Состав не снизил скорость перед приближением к вокзалу, сошел с рельсов и врезался в платформу. Столкновение вызвало обрушение навеса, под обломками которого погибла стоявшая на платформе 34-летняя женщина. Еще 114 человек получили ранения разной степени тяжести. 8 декабря 2017. Вблизи города Дупонт (штат Вашингтон, США) произошла железнодорожная катастрофа: несколько вагонов поезда-экспресса, следовавшего по маршруту между Сиэтлом (шт. Вашингтон) и Портлендом (шт. Орегон), сошли с рельсов и рухнули с моста на автомагистраль. По предварительным данным, погибли как минимум три пассажира поезда, более 77 – госпитализированы.

Вблизи города Дупонт (штат Вашингтон, США) произошла железнодорожная катастрофа: несколько вагонов поезда-экспресса, следовавшего по маршруту между Сиэтлом (шт. Вашингтон) и Портлендом (шт. Орегон), сошли с рельсов и рухнули с моста на автомагистраль. По предварительным данным, погибли как минимум три пассажира поезда, более 77 – госпитализированы. 17 мая 2021. Поезд, перевозивший опасные материалы, сошел с рельсов, а затем загорелся в американском городе Сибли, штат Айова, в связи с чем эвакуировали десятки людей. Экипаж поезда не пострадал. Поезд перевозил удобрения, в частности аммиачную селитру.

Ранее мы сообщали, что в Египте поезд сошел с рельс: 11 человек погибли, более 100 пострадали.

Также напомним, в 2016 году произошла чудовищная авария скоростного поезда в Индии, тогда 60 человек погибли.