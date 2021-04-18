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Ужасная авария в Египте: поезд сошел с рельс, погибли люди (фото и видео)

18 апреля, 21:09

Денис Беспалов Денис Беспалов

Более 100 человек пострадали в результате схода поезда с рельсов в Египте, появились первые подробности трагедии

В Египте в провинции Кальюбия к Северу от Каира поезд сошел с рельсов. В результате восемь человек погибли, 109 получили ранения.

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Об этом сообщает телеканал Al Arabia.

Поезд сошел с рельсов в Индии. Фото: REUTERS/ANF

Поезд сошел с рельсов в Индии. Фото: REUTERS/ANF

Поезд направлялся из Каира в город Мансура, расположенный в дельте Нила, и сошел с рельсов в 13:54 по местному времени, примерно в 40 километрах к северу от Каира.

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Поезд сошел с рельсов в Индии. Фото: REUTERS/ANF

Поезд сошел с рельсов в Индии. Фото: REUTERS/ANF

В Индии поезд сошел с рельсов. Источник: Reuters

По данным издания "Аш-Шурук", причина схода пассажирского поезда с рельсов заключалась в значительном превышении машинистом скорости.

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Поезд сошел с рельсов в Индии. Фото: REUTERS/ANF

Поезд сошел с рельсов в Индии. Фото: REUTERS/ANF

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Поезд двигался со скоростью 120 км/час на участке, где проводятся ремонтные работы, и скорость подвижного состава не должна была превышать 30 км/час.

Поезд сошел с рельсов в Индии. Фото: REUTERS/ANF

Поезд сошел с рельсов в Индии. Фото: REUTERS/ANF

Напомним, ранее чудовищная авария скоростного поезда в Индии, тогда 60 человек погибли.

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