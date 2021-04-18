Жахлива аварія в Єгипті: потяг зійшов з рейок, загинули люди (фото і відео)

У Єгипті в провінції Кальюбія на північ від Каїра поїзд зійшов з рейок. В результаті вісім людtq загинули, 109 отримали поранення.
Про це повідомляє телеканал Al Arabia.
Поїзд прямував з Каїра до міста Мансура, що розташований в дельті Нілу, і зійшов з рейок о 13:54 за місцевим часом, приблизно в 40 кілометрах на північ від Каїра.
За даними видання "Аш-Шурук", причина сходу пасажирського поїзда з рейок полягала в значному перевищенні машиністом швидкості.
Поїзд рухався зі швидкістю 120 км/год на ділянці, де проводяться ремонтні роботи, і швидкість рухомого складу не повинна була перевищувати 30 км/год.
Нагадаємо, раніше жахлива аварія швидкісного поїзда в Індії, тоді 60 людина загинули.
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