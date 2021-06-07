В США умер самый старый шимпанзе в мире

Одним из факторов смерти Кобби стал его преклонный возраст – примату исполнилось 63 года

Кобби прожил 63 года - это вдвое больше, чем живут его сородичи на воле. Фото: facebook.com/sanfranzoo

В американском Сан-Франциско умер Кобби – 63-летний шимпанзе, который считался самым старым в США и, возможно, в мире.

Об этом сообщила администрация зоопарка Сан-Франциско, где жил примат-долгожитель.

Кобби родился в неволе. В San Francisco Zoo & Gardens он поселился в 60-ых годах прошлого века, а последние 42 года жил вместе с самками Минни и Мэгги. Он был главарем своей группы из семи шимпанзе.

"На протяжении многих лет Кобби любил отдыхать на разных платформах, перекусывая любимой едой или забравшись на высоту и общаясь со своими смотрителями", – добавили в учреждении.

В зоопарке утверждают, что причину смерти шимпанзе пока что установить не удалось, однако отметили, что недавно примат заболел.

Также не исключается, что одним из факторов стал его преклонный возраст – в природе шимпанзе как правило живут не дольше 33 лет, а под присмотром человека они могут прожить до 60 лет.

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Всего в дикой природе осталось от 100 до 200 тысяч шимпанзе, а Международный союз охраны природы относит их к видам, находящимся под угрозой исчезновения. Они считаются одними из самых уязвимых приматов Африки.

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