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В США утвердили нового главу NASA: что известно о Билле Нельсоне

30 апреля, 05:29

Юлия Ляхова

Еще в марте на голосование его кандидатуру вынес президент США Джо Байден, который выразил в нем уверенность

Новым главой Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) назначили 78-летнего Билла Нельсона.

Об этом говорится на сайте NASA.

Его кандидатуру, которую выдвинул президент США Джо Байден в марте, Сенат Конгресса США утвердил единогласно.

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Что известно о Нельсоне:

Ранее мы писали, что в США ушел из жизни астронавт Майкл Коллинз – второй из трех членов космического экипажа, который впервые высадился на Луне.

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