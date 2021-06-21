В США в масштабной аварии с автобусом погибли 9 детей

На скользкой после урагана трассе в Алабаме столкнулись 18 транспортных средств, в том числе автобус с девочками из приюта для подвергшихся насилию

Жуткое ДТП после урагана в Алабаме / Фото: CNN

В Соединенных Штатах в штате Алабама в результате дорожно-транспортного происшествия с участием 18 автомобилей погибли десять человек, в том числе девятеро детей.

Об этом сообщило BBC со ссылкой на полицию штата.

Авария с участием 18 транспортных средств произошла в 55 километрах к югу от административного центра Алабамы, города Монтгомери во время сильного шторма "Клодетт", который сопровождался обильными осадками.

В полиции предполагают, что именно ливень мог привести к скольжению автомобилей на дороге, которое закончилось столкновением.

Восемь детей, ставших жертвами ДТП, находились в микроавтобусе, который возвращался в приют для брошенных или подвергшихся насилию девочек, младшей из ехавших в нем было четыре года. Одному из свидетелей аварии удалось вытащить из автобуса водителя, затем он пытался спасти детей, но автобус уже был охвачен пламенем.

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Еще двое погибших – мужчина и его 9-месячная дочь – ехали машине.

Также сообщается о множестве травмированных в результате этой аварии людей.

Напомним, накануне в США джип наехал на двух человек, убив одного из них и чуть не задавил члена Конгресса во время гей-парада в Южной Флориде.

Мы также писали, что в Херсонской области в результате масштабной аварии с участием пяти машин пострадали девять человек, в том числе шестеро детей, семилетний мальчик в тяжелом состоянии.