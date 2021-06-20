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В США пикап протаранил толпу во время гей-парада: есть погибший (видео)

20 июня 2021 7:53

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Водитель чуть не сбил депутата Флориды и его команду

Автомобиль, который въехал в толпу. Фото: Ian Margol/Twitter

Автомобиль, который въехал в толпу. Фото: Ian Margol/Twitter

В США джип наехал на двух человек, убив одного из них и чуть не задавил члена Конгресса во время гей-парада в Южной Флориде.

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Об этом сообщает Thehill.

По информации СМИ, водитель резко нажал на педаль газа и наехал на двух прохожих. Политик Вассерман Шульц, который присутствовал на параде и сидел в кабриолете, также чуть не был сбит автомобилем. Позже депутат Флориды подтвердил в Twitter, что он и его сотрудники в безопасности.

"Я глубоко потрясен и опустошен тем, что на сегодняшнем вечере @WiltonManorsCty Stonewall #Pride Parade была потеряна одна жизнь и другие серьезно ранены. К счастью, я и мои сотрудники, волонтеры в безопасности", – написал Вассерман Шульц в Twitter.

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Мэр Форт-Лодердейла Дин Транталис подтвердил, что один из двух пострадавших умер, а другая жертва находится в критическом состоянии.

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