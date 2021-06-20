У США пікап протаранив натовп під час гей-параду: є загиблий (відео)

Автомобіль, який в'їхав у натовп. Фото: Ian Margol/Twitter
У США джип наїхав на двох чоловік, вбивши одного з них і мало не задавив члена Конгресу під час гей-параду в Південній Флориді.
Про це повідомляє Thehill.
За інформацією ЗМІ, водій різко натиснув на педаль газу і наїхав на двох перехожих. Політик Вассерман Шульц, який був присутній на параді і сидів в кабріолеті, також мало не був збитий автомобілем. Пізніше депутат Флориди підтвердив в Twitter, що він і його співробітники в безпеці.
"Я глибоко вражений і спустошений тим, що на сьогоднішній вечері @WiltonManorsCty Stonewall #Pride Parade було втрачено одне життя і інші серйозно поранені. На щастя, я і мої співробітники, волонтери в безпеці", – написав Вассерман Шульц в Twitter.
Мер Форт-Лодердейл Дін Транталіс підтвердив, що один з двох постраждалих помер, а інша жертва знаходиться в критичному стані.
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