В Техасе произошла стрельба: есть жертвы

В четверг, 8 апреля, в США в городе Брайан (штат Техас) произошла стрельба. В результате инцидента травмы получили шесть человек, некоторые из них в тяжелом состоянии.

Об этом пишет сайт KIRO 7.

Лейтенант полиции Брайана Джейсон Джеймс подтвердил, что некоторые пострадавшие в критическом состоянии, но другие подробности не раскрыл. Пока информации о предполагаемом преступнике нет.

Позже стало известно, что в результате ранения скончался один человек.

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Стрельба произошла на следующий день после того, как пять человек были убиты в результате стрельбы в доме в Рок-Хилле, Южная Каролина.

Видео: Travis L. Brown

Ранее в Соединенных Штатах мужчина открыл стрельбу в продуктовом магазине в городе Боулдер (штат Колорадо), а затем расстрелял прибывших на вызов полицейских. Погибли 10 человек.

Также мы сообщали, что в Чикаго на вечеринке открыли стрельбу, пострадало по меньшей мере 15 человек, двое из них погибли на месте.