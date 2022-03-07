В Украине текут реки крови и слез: Папа Римский призвал остановить войну

Папа Римский призвал к миру / Фото: Коллаж: Сегодня
Папа Римский Франциск в воскресенье отверг использование Россией термина "специальная военная операция" для ее вторжения в Украину, заявив, что страна страдает от войны, и призвав к немедленному прекращению боевых действий, сообщает Радио Ватикана.
"В Украине текут реки крови и слез. Это не просто военная операция, а война, которая сеет смерть, разрушение и страдания",- сказал Папа в своем еженедельном обращении.
Он призвал к миру, созданию гуманитарных коридоров и возвращению к переговорам.
"В этой мученической стране потребность в гуманитарной помощи растет с каждым часом. Война — это безумие, пожалуйста, остановитесь", – сказал он.
Ватикан на стороне Украины
- Глава Римско-католической церкви Папа Римский Франциск планирует посетить Украину. Точная дата визита пока не анонсирована.
- 30 ноября Зеленский позвал Папу Римского в Украину, назвав это "кислородом, который так необходим". Глава государства подчеркнул, что встреча на украинской земле станет судьбоносным событием. Украинский лидер встречался с главой Римско-католической церкви единственный раз в феврале 2020 года.
- 18 апреля Папа Римский Франциск заявил, что с обеспокоенностью следит за военным обострением на Донбассе, где в последние месяцы были нарушения режима прекращения огня.