В Украине текут реки крови и слез: Папа Римский призвал остановить войну

Папа Римский призвал к миру / Фото: Коллаж: Сегодня

Папа Римский Франциск в воскресенье отверг использование Россией термина "специальная военная операция" для ее вторжения в Украину, заявив, что страна страдает от войны, и призвав к немедленному прекращению боевых действий, сообщает Радио Ватикана.

"В Украине текут реки крови и слез. Это не просто военная операция, а война, которая сеет смерть, разрушение и страдания",- сказал Папа в своем еженедельном обращении.

Он призвал к миру, созданию гуманитарных коридоров и возвращению к переговорам.

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"В этой мученической стране потребность в гуманитарной помощи растет с каждым часом. Война — это безумие, пожалуйста, остановитесь", – сказал он.

Ватикан на стороне Украины

Глава Римско-католической церкви Папа Римский Франциск планирует посетить Украину. Точная дата визита пока не анонсирована.