В Україні течуть річки крові та сліз: Папа Римський закликав зупинити війну

Папа Римський закликав до миру / Фото: Колаж: Сьогодні

Папа Римський Франциск у неділю відкинув використання Росією терміну "спеціальна військова операція" для її вторгнення в Україну, заявивши, що країна страждає від війни, і закликавши до негайного припинення бойових дій, повідомляє Радіо Ватикану.

"В Україні течуть річки крові та сліз. Це не просто військова операція, а війна, яка сіє смерть, руйнування та страждання", – сказав Папа у своєму щотижневому зверненні.

Він закликав до миру, створення гуманітарних коридорів та повернення до переговорів.

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"У цій мученицькій країні потреба в гуманітарній допомозі зростає з кожною годиною. Війна – це божевілля, будь ласка, зупиніться", – сказав він.

Ватикан на боці України

Глава Римо-католицької церкви Папа Римський Франциск планує відвідати Україну. Точну дату візиту поки що не анонсовано.