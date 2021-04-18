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Благаю знизити напруженість: Папа Римський про загострення на Донбасі

18 квітня, 13:38

Денис Беспалов Денис Беспалов

Папа Франциск відреагував на порушення вогню на Донбасі і закликає до примирення

Папа Римський Франциск заявив, що із занепокоєнням стежить за військовим загостренням на Донбасі, де в останні місяці були порушення режиму припинення вогню.

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Про це він сказав під час недільної проповіді на площі Святого Петра, повідомляє Vatican News.

"Зі стурбованістю бачу нарощування військової активності. Будь ласка, благаю знизити напруженість і, навпаки, зробити все можливе для примирення... Висловлюю свою духовну близькість народу і прошу молитися", – сказав Франциск.

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Нагадаємо, в Центральному розвідувальному управлінні США вважають, що не можна виключати нове військове вторгнення Росії в Україну. На таку думку наводить скупчення російських сил в окупованому Криму і на Донбасі.

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Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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