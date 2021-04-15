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ЦРУ заявило про можливість військового вторгнення Росії в Україну

15 квітня, 06:55

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Розвідка та посадові особи США зараз активно беруть участь у зустрічах із союзниками, обговорюючи можливі сценарії розвитку ситуації

У Центральному розвідувальному управлінні США вважають, що не можна виключати нове військове вторгнення Росії в Україну. На таку думку наводять скупчення російських сил у окупованому Криму і на Донбасі.

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Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс під час слухань у комітеті з розвідки Сенату США, передає "Голос Америки".

"Стягування Росією сил до Криму і вздовж кордону Донбасу становлять серйозне занепокоєння. Скупчення сил досягло моменту, коли воно, серед іншого, може стати основою для окремих військових вторгнень", – сказав він.

За словами Бернса, не варто "недооцінювати те, як президент Путін і російська влада може використовувати свою силу", а маневри Москви біля кордонів України можуть бути одночасно "спробою залякати українську владу і відправити сигнал Сполученим Штатам".

З цієї причини представники ЦРУ та інші посадові особи США зараз активно беруть участь у зустрічах з союзниками.

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"Ми ділимося інформацією і поділяємо занепокоєння... Частково, це була мета дзвінка президента Байдена президенту Путіну – заявити дуже чітко про серйозність нашого занепокоєння", – уточнив Бернс.

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ЦРУ заявило про можливість військового вторгнення Росії в Україну

З ним солідарний і директор Розвідувального управління Міністерства оборони США, генерал-лейтенант Скотт Беррієр. За його словами, Росія перебуває у становищі, коли у неї є кілька варіантів дій, зокрема, вона може здійснити "точкову атаку" в "будь-який момент".

"Ми не знаємо їхніх намірів зараз", – підкреслив він.

Нагадаємо, в українській розвідці повідомили, що Росія ще тиждень буде стягувати сили до українського кордону, тому розгортання повного складу ЗС РФ на наших рубежах може завершитися 20 квітня, а загальна кількість особового складу військ сягне 110 тисяч осіб.

Раніше прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що на кордонах України стоять 80 тисяч російських солдатів.

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Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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Росія США Донбас ЦРУ розвідка Украина вторгнення
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