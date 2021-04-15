ЦРУ заявило о возможности военного вторжения России в Украину

Разведка и должностные лица США сейчас активно участвуют во встречах с союзниками, обсуждая возможные сценарии развития ситуации

В Центральном разведывательном управлении США считают, что нельзя исключать новое военное вторжение России в Украину. На такую мысль наводят скопление российских сил в оккупированном Крыму и на Донбассе.

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Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс во время слушаний в комитете по разведке Сената США, передает "Голос Америки".

"Стягивание Россией сил в Крыму и вдоль границы Донбасса составляют серьезное беспокойство. Скопление сил достигло момента, когда оно, среди прочего, может стать основой для отдельных военных вторжений", – сказал он.

По словам Бернса, не стоит "недооценивать то, как президент Путин и российские власти могут использовать свою силу", а маневры Москвы у границ Украине могут быть одновременно "попыткой запугать украинскую власть и отправить сигнал Соединенным Штатам".

По этой причине представители ЦРУ и другие должностные лица США сейчас активно участвуют во встречах с союзниками.

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"Мы делимся информацией и разделяем беспокойство... Отчасти, это была цель звонка президента Байдена президенту Путину – заявить очень четко о серьезности нашего беспокойства", – уточнил Бернс.

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С ним солидарен и директор Разведывательного управления Министерства обороны США, генерал-лейтенант Скотт Берриер. По его словам, Россия находится в положении, когда у нее есть несколько вариантов действий, в частности, она может осуществить "точечную атаку" в "любой момент".

"Мы не знаем их намерений сейчас", – подчеркнул он.

Напомним, в украинской разведке сообщили, что Россия еще неделю будет стягивать силы к украинской границе, поэтому развертывание полного состава ВС РФ на наших рубежах может завершиться 20 апреля, а общее количество личного состава войск достигнет 110 тысяч человек.

Ранее пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что на границах Украины стоят 80 тысяч российских солдат.

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Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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