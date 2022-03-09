В Украину готовы ехать воевать с российским оккупантом 3000 граждан США

В Украину прибывают серьезные ребята / Коллаж "Сегодня"
В ближайшее время Интернациональный легион Украины пополнится 3000 гражданами США, которые готовы вступить в борьбу с российским оккупантом. Именно столько американцев уже подали заявки на вступление в наше международное вооруженное формирование.
Об этом сообщается на странице Центра противодействия дезинформации при СНБО.
Что известно
Сообщает, что по данным США, уже более 3000 американцев подали заявки на вступление в Международный легион. Среди них есть и ветераны вооруженных сил.
Также присоединился отряд добровольцев из граждан Грузии во главе с экс-министром обороны этой страны Ираклием Окруашвили.
8 марта в Украину прибыл канадский снайпер "Вали", который ранее участвовал в боевых операциях в Афганистане и Ираке.
Интернациональный легион
- Известно, что 7 марта первые добровольцы Интернационального легиона в составе территориальной обороны Украины заступили на свой пост – они помогают украинским силам сдерживать наступление российских оккупантов на подступах к Киеву.
- Решением Главного управления разведки Министерства обороны Украины был создан Интернациональный легион при Главном управлении разведки.
- Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к Интернациональному легиону для борьбы с вторжением РФ.
- Почти 13 миллионов пользователей посетили сайт для иностранцев https://fightforua.org/, желающих воевать за Украину против России за одни сутки. Эта страница заработала только 5 марта.