В Україну готові їхати воювати з російським окупантом 3000 громадян США

В Україну прибувають серйозні хлопці / Колаж "Сьогодні"
Найближчим часом Міжнародний легіон України поповниться 3000 громадянами США, які готові вступити у боротьбу з російським окупантом. Саме стільки американців уже подали заявки на вступ до нашого міжнародного легіону.
Про це повідомляється на сторінці Центру протидії дезінформації при РНБО.
Що відомо
Повідомляється, що за даними США, вже понад 3000 американців подали заявки на вступ до Міжнародного легіону. Серед них є ветерани збройних сил.
Також приєднався загін добровольців із громадян Грузії на чолі з екс-міністром оборони цієї країни Іраклієм Окруашвілі.
8 березня в Україну прибув канадський снайпер "Валі", який раніше брав участь у бойових операціях в Афганістані та Іраку.
Міжнародний легіон
- Відомо, що 7 березня перші добровольці Міжнародного легіону у складі територіальної оборони України заступили на вахту – вони допомагають українським силам стримувати наступ російських окупантів на підступах до Києва.
- Рішенням Головного управління розвідки Міністерства оборони України було створено Інтернаціональний легіон при Головному управлінні розвідки.
- Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що в Україну їдуть добровольці із 52 країн світу, які приєднаються до Міжнародного легіону для боротьби з вторгненням РФ.
- За першу добу існування майже 13 мільйонів користувачів відвідали сайт для іноземців https://fightforua.org/, які бажають воювати за Україну проти Росії. Ця сторінка запрацювала лише 5 березня.