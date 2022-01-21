В Украину прибыл британский спецназ с новой партией оружия – СМИ

Британия отправила Украине военных и 2000 единиц вооружения. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украину из Великобритании отправили 30 бойцов спецотряда и 2000 единиц противотанкового оружия из-за угрозы вторжения РФ.

Об этом сообщает Sky News.

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"Бойцы полка рейнджеров – части недавно сформированной Армейской бригады специальных операций – вылетели на военных самолетах, которые в течение этой недели также доставили в Украину около 2000 противотанковых ракетных установок", – говорится в сообщении.

Отмечается, что прибывшие бойцы Армейской бригады специальных операций Великобритании будут заниматься подготовкой украинских военнослужащих. В частности, они будут учить военных ВСУ как пользоваться противотанковым оружием, которое Британия направила Украине.

Кроме того, британские самолеты-разведчики также были замечены в рамках поддержки войск Украины, однако эта информация не разглашалась.

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Так, программа по отслеживанию полетов зафиксировала транспортный самолет британских ВВС C-17, летающий между Великобританией и Украиной. По данным издания, с 17 января состоялось несколько рейсов.

Замедленную съемку полетов опубликовали в Twitter.

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Сообщается, что Великобритания подарила Украине легкое противотанковое оружие следующего поколения (NLAW), которое его производители описывают как "первую в истории ракетную систему для одного солдата, которая быстро выводит из строя любой основной боевой танк всего одним выстрелом, поражая его сверху".

Угроза вторжения РФ в Украину