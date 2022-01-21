В Украину прибыл британский спецназ с новой партией оружия – СМИ

Британия отправила Украине военных и 2000 единиц вооружения. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украину из Великобритании отправили 30 бойцов спецотряда и 2000 единиц противотанкового оружия из-за угрозы вторжения РФ.
Об этом сообщает Sky News.
"Бойцы полка рейнджеров – части недавно сформированной Армейской бригады специальных операций – вылетели на военных самолетах, которые в течение этой недели также доставили в Украину около 2000 противотанковых ракетных установок", – говорится в сообщении.
Отмечается, что прибывшие бойцы Армейской бригады специальных операций Великобритании будут заниматься подготовкой украинских военнослужащих. В частности, они будут учить военных ВСУ как пользоваться противотанковым оружием, которое Британия направила Украине.
Кроме того, британские самолеты-разведчики также были замечены в рамках поддержки войск Украины, однако эта информация не разглашалась.
Так, программа по отслеживанию полетов зафиксировала транспортный самолет британских ВВС C-17, летающий между Великобританией и Украиной. По данным издания, с 17 января состоялось несколько рейсов.
Замедленную съемку полетов опубликовали в Twitter.
Сообщается, что Великобритания подарила Украине легкое противотанковое оружие следующего поколения (NLAW), которое его производители описывают как "первую в истории ракетную систему для одного солдата, которая быстро выводит из строя любой основной боевой танк всего одним выстрелом, поражая его сверху".
Угроза вторжения РФ в Украину
- Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 100-тысячную армию, а на днях "неожиданно" начала новые военные учения. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.
- Кроме того, экс-министр внутренних дел Арсен Аваков призвал украинскую власть и оппозицию не игнорировать угрозу вторжения России и объединиться ради защиты страны. Он отметил, что "у наших границ неистовствует бешеная собака путинского режима".
- А CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.